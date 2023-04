Giancarlo Marocchi, ex calciatore e adesso opinionista per Sky Sport, dai microfoni dell'emittente satellitare analizza le difficoltà di casa Inter a poche ore dalla sfida di Champions League col Benfica: "L'allenatore fa le scelte e dovrebbe anche azzeccarle creando gerarchie nette e precise. Quelle sono fondamentali. Brozovic fuori? Il fatto che le cose andassero bene non è un buon motivo per rimetterlo in campo quando recupera. L'anno scorso era il migliore un anno fa, adesso perché deve restare fuori? Lui se lo chiede.