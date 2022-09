Grande momento per l'Udinese, reduce dal rotondo 4-0 rifilato alla Roma nell'ultima giornata di campionato. Il direttore dell’area tecnica bianconera Pierpaolo Marino analizza il momento dei friulani sulle frequenze di TMW Radio: "Dobbiamo andare avanti partita dopo partita, non sarà sempre così semplice come nelle ultime partite in questo inizio di stagione. Ora abbiamo autostima, c'è una buona forma fisica, il mercato ci ha regalato un giusto mix di giocatori di esperienza e giovani. Stanotte mi sono addormentato tardissimo per l'adrenalina in corpo. Non capitano spesso serate del genere, non è da tutti i giorni fare un 4-0 alla Roma".