Livio Marinelli, 43enne arbitro della sezione di Tivoli designato per la partita di domenica tra Lecce e Inter, dirigerà i nerazzurri per la prima volta in questa stagione, mentre ha già incrociato i salentini lo scorso 5 gennaio nel pareggio a reti bianche contro il Genoa. Marinelli ha diretto l'Inter per sei volte in carriera, con un bottino di quattro vittorie e due sconfitte: l'ultima volta risale al 3-1 subito dal Napoli il 21 maggio 2023.