Presente negli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato della lotta Scudetto appena cominciata: "Sono molto curioso di vedere come sarà questo inizio di stagione - ha detto l'opinionista -. Non parlo solo delle prime giornate ma dei primi mesi. Noi a inizio stagione facciamo le griglie di partenza, poi il campo a volte ci racconta un’altra storia. Secondo me quest’anno la storia non cambierà: la Juventus ha accorciato tantissimo il gap sull’Inter che avendo cambiato pochissimo resta la squadra favorita. La Juve ha un bel progetto, allenatore nuovo, giocatori forti. Secondo me il gap è accorciato di moltissimo. La Juventus secondo me quest’anno vedrà un Vlahovic ancora più forte, al di là del gap accorciato con l’Inter è una squadra forte, che può far bene in Europa e che è allenata benissimo".