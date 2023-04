Ospite ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella ha parlato così di Antonio Conte, fresco di addio al Tottenham e in cerca di una nuova panchina: "Resta uno degli allenatori più forti del pianeta - ha esordito -, anche se il rapporto con il Tottenham è stato difficile perché è un club che ha una dimensione inferiore rispetto alla grandezza di Conte. La dirigenza non aveva la fame e la voglia di assecondare le idee del tecnico, l'addio era inevitabile. Dove lo vedrei adesso? Io dico al Paris Saint-Germain, non credo che Galtier andrà oltre questa stagione".