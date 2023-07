C'è anche il mercato dell'Inter tra i temi affrontati da Luca Marchetti nell'abituale editoriale scritto per TMW. Il giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato parte ovviamente dalla situazione di André Onana: "Per Onana ora la strada è tutta in discesa. L’Inter ha capito che si è alla fine e quindi ha leggermente abbassato le richieste e da 60 è sceso a 55. Il Manchester è salito a 50 e ora basterà un ulteriore passo in avanti, magari con dei bonus per andare a chiudere la trattativa. Questo darà il via alle altre trattative nerazzurre per completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Prima si andrà a parlare con il Bayern Monaco, offrendo un indennizzo invece di pagare subito la clausola da 6 milioni di euro, che comunque risolverebbe la questione. E poi formulerà un’offerta per Trubin: 10 milioni di euro più bonus. Una cifra che probabilmente all’inizio non accontenterà immediatamente lo Shakhtar, ma che darà il via alla trattativa".

"Contemporaneamente - prosegue il giornalista - si cercherà anche l’accordo definitivo con il Chelsea per Lukaku. La situazione è piuttosto chiara a tutti ora: il fattore tempo non può non avere un peso e l’Inter sa che oggi le altre due pretendenti (Al Ahli e Juventus) per un motivo o per un altro non sono in grado di convincere una delle due parti. In Arabia Lukaku non vuole andare, anche è chiaramente quella l’offerta più alta ai blues. Nell’altro caso è la Juventus che non può soddisfare il Chelsea, visto che ancora non ha venduto Vlahovic. L’Inter sa di poter sfruttare questo vantaggio e il fatto che il gradimento del giocatore sia sempre stato nerazzurro".