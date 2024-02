Nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Show', l'ex portiere e oggi opinionista Luca Marchegiani, partendo dalla descrizione del secondo gol di Lautaro Martinez, evidenzia un aspetto che caratterizza la squadra di Simone Inzaghi: "Nella rete del 3-0 c'è conoscenza in Lautaro delle caratteristiche del compagno. Mentre Frattesi porta palla, lui gli dà lo spazio per ricevere largo, non corre dritto verso la porta dando all'ex Sassuolo la possibilità di realizzare una traiettoria. Nell'Inter ognuno fa le cose in funzione di ciò che pensa l'altro. Oltre a questo gol, si vede in tante altre azioni".