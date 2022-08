Intervenuto negli studi di 'Sky Calcio Club', l’ex portiere Luca Marchegiani ha tracciato la sua personale griglia della Serie A: “Le prime quattro secondo me sono Milan, Inter, Juventus e Roma. L’Inter? Se facciamo la somma dei giocatori che ha perso e che ha preso secondo me è migliorata. Gosens non ha le stesse certezze che dava Perisic, ma crescerà. Mkhitaryan può essere una buona alternativa a Calhanoglu, Asllani è un ottimo vice Brozovic. Lukaku non ha giocato secondo me benissimo, ma è un valore aggiunto”.