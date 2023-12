Intervistato dal Messaggero Veneto in qualità di doppio ex di Inter e Udinese, Antonio Manicone ha inquadrato così la sfida di campionato, in programma sabato sera a San Siro: "In questo momento, la squadra di Inzaghi è quella da battere, mentre ai friulani manca la tranquillità in classifica - le sue parole -. Penso comunque che sarà comunque una partita da giocare sul filo dei particolari. Direi che per fare punti a Milano l'Udinese dovrebbe giocare al 110% delle proprie possibilità e l'Inter al 60% delle sue".