Nel calcio di oggi gli allenatori stanno diventando più pratici? Stuzzicato sulle frequenze di TMW Radio, Andrea Mandorlini analizza così la tematica sul lavoro dei tecnici: "Al di là dei numeri, sono cambiate anche le funzionalità dei giocatori in campo. In Nazionale per esempio c’è poco tempo, come per Spalletti, ma per fortuna ci sono giocatori che hanno affinato i loro rapporti, come gli elementi dell’Inter. I moduli in ogni caso ormai sono solo numeri. Un tempo i difensori non si spingevano in avanti, mentre ora sono addirittura i primi ad impostare e a sganciarsi in avanti".