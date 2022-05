"Chi vincerà lo Scudetto? Vedremo, nulla è scontato. Il Milan, però, meriterebbe di più la vittoria, ma va detto che l'Inter ha fallito tante occasioni". Questo è il pensiero che Andrea Mandorlini, ex difensore dell'Inter, ha espresso ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Dove si sofferma anche sull'annata del Napoli di Luciano Spalletti: "La stagione di Spalletti è stata importante, grande. Sinceramente pensavo potesse lottare fino alla fine per lo scudetto, ma la verità è che gli infortuni hanno condizionato il finale di stagione. Però c'è da essere contenti per la qualificazione in Champions League".