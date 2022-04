Roberto Mancini torna a parlare al termine della partita vinta dall'Italia in Turchia. "E' inutile per quello che valeva, ma le cose vanno fatte bene anche quando purtroppo ci sono situazioni negative - dice il ct ai microfoni della Rai -. L'abbiamo fatta bene, anche i più giovani e questo ci fa piacere. E' stato bello anche vedere la reazione dopo il gol preso subito. Siamo cresciuti nel gioco, era la prima volta che questi ragazzi giocavano insieme quindi non era semplice. Sono tutti ragazzi giovani, abbiamo bisogno di tempo. Non siamo in una situazione semplice ma la reazione è stata giusta. Rimpianti? Ci saranno fino a dicembre prossimo".