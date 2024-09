"Niente finale di Champions a San Siro? Per noi addetti ai lavori non è stata una sorpresa". Questo il commento del presidente del CONI Giovanni Malagò alla decisione presa ieri dalla UEFA. Malagò ha anche parlato dell'organizzazione di Euro32: "Non dobbiamo perdere questo treno. Siamo dei fenomeni a perdere del tempo per poi fare delle corse per recuperare. Problema infrastrutture in Italia molto serio”, ha affermato a margine dell'inaugurazione della nuova Isola Technogym presso i Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia a Milano.

