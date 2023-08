Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato all'ANSA della scelta Spalletti: "Lo dico con franchezza, avendone parlato direttamente anche con lui, la tempistica della decisione di Mancini di lasciare la Nazionale doveva essere diversa. Posto questo, la soluzione trovata dalla federcalcio e dal suo presidente Gravina al problema, e in soli 5 giorni, è davvero brillante. Insomma, la scelta di Spalletti è quanto di meglio si potesse fare. Poi, certo che è il campo che determina le valutazioni: per questo nel mio piccolo anche io sarò a Milano il 12 settembre a tifare per gli azzurri impegnati contro l'Ucraina".

Su San Siro: "Siamo in periodo di Mondiali di varie discipline in prospettiva olimpica, ma proprio questa mattina sono riuscito a modificare tutti i piani per essere presente al Meazza".