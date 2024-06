Dichiarazioni un po' sconfortanti, ma sicuramente corrispondenti ad una realtà alquanto dura. Sono quelle che Giovanni Malagò, presidente del CONI, rilascia ai microfoni di Rai Radio Uno nel corso della trasmissione 'Giù la Maschera' a proposito della costruzione di nuovi stadi in Italia: "Per fare uno stadio in Italia serve una serie di combinazioni tale che sarebbe dire come fare ’13’ al Totocalcio non una volta, ma per tre settimane di seguito. Da noi è tutto più complicato. La burocrazia ancora non si è sistemata, mi auguro che ci riesca questo Governo, sennò tutti pagheremo un prezzo molto alto".

Più ottimista invece Malagò si dimostra per le Olimpiadi invernali del 2026: "Milano-Cortina saranno i migliori Giochi invernali di sempre, pur con tutte le criticità che ci sono. Indagini in corso? Lo sport è estraneo a queste vicende e ne è vittima. C’è stata una precisa presa di posizione da parte del Governo per chiarire la natura della Fondazione. Ci sono stati problemi e ritardi che riguardano la parte delle opere, non dell’organizzazione dell’evento, nella migliore delle tradizioni di questo Paese".