Intervistato da Sportitalia in quel di Rimini, il direttore sportivo del Catanzaro neopromosso in Serie B Giuseppe Magalini si è sbilanciato sulla trattativa per portare Davide Frattesi all'Inter: "Credo che Giovanni Carnevali sappia fare il suo lavoro, specie quando deve vendere. Però ho visto Beppe Marotta molto tranquillo, per cui per quel che vedo io la cosa mi sembra molto avanzata...".