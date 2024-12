L’ex difensore dell'Inter Massimo Paganin ha parlato alla testata News.Superscommesse.it commentando il momento delle due squadre nerazzurre: "Mi stanno piacendo entrambe per motivi diversi. L’Atalanta è quella che sta meglio sotto ogni punto di vista, forse: non era mai stata davvero così al vertice, confidenza e consapevolezza sono ai massimi livelli. Insomma, sta facendo più di quanto mi aspettassi. L’Inter sta mantenendo le aspettative, ma comunque penso si dovrà aspettare ancora per far sì che si delineino per bene le prime forze del campionato. Di certo, però, Inter e Atalanta se la giocheranno fino alla fine per lo Scudetto”.