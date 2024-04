Massimo Orlando, ospite dei colleghi di TMW Radio, ha parlato della grande cavalcata nerazzurra. L'Inter? Numeri clamorosi, tutto perfetto. L'unico neo l'uscita con l'Atletico, in più la ciliegina è arrivata nel derby. E per il tifoso questa cosa vale doppio. Il Milan c'ha provato, l'ho visto comunque lottare. Ma vanno fatti i complimenti a Inzaghi, lavoro meraviglioso. Squadra che attacca sempre, con qualità. E che equilibrio tra i reparti".

Maignan colpevole sul gol di Thuram?

"Maignan grande portiere ma il tiro non era irresistibile. Credo che sia uno dei candidati ad andarsene, anche per fare cassa e fare mercato".

E Sommer?

"Dopo Onana non mi faceva impazzire, ma hanno avuto ragione loro alla fine".

Una fotografia di questo Scudetto?

"Non si può non parlare di Inzaghi. La scorsa stagione era l'uomo più criticato e odiato dai tifosi dell'Inter. Poi vince la Coppa Italia, va in finale di Champions e cambiano le cose. Dopo questo è cresciuto in lui quella mentalità che forse gli mancava per fare il salto. E mi ha impressionato la ferocia in cui l'Inter ha aggredito ogni partita. Ed è segno di una mentalità che ha dato l'allenatore".

Anche Marotta ha esaltato Inzaghi:

"Anche Marotta è un perno di questo Scudetto. Credo che sia fondamentale avere un uomo come lui in un club. Al Milan manca un dirigente che possa essere d'aiuto a Pioli, all'Inter uno come lui si sente".