Si è un po' ridotto l'hype intorno a Marcus Thuram, che fino a pochi giorni fa era al centro di numerose voci di mercato, segno evidentemente che a gennaio non lascerà il Borussia Moenchengladbach ma lo farà da parametro zero a giugno. L'Inter ovviamente spera ancora che l'attaccante scelga Milano per il proprio futuro. Ma tra le tante contendenti potrebbe esserci anche il Barcellona e in tal sensso Rac1 ne ha parlato con il padre Lilian, che non ha nascosto l'entusiasmo per questa possibile soluzione: "Voglio il meglio per i miei figli. Per Marcus, giocare nel Barça sarebbe un sogno.