Per celebrare l'attesissima finale di Champions League a Istanbul, Snapchat annuncia una nuova Lente 'Inter Jersey' per consentire a tutti i tifosi nerazzurri di indossare virtualmente la maglia ufficiale della propria squadra del cuore.

Direttamente dalle tribune dello stadio o seduti comodamente dal divano di casa propria, la Lente consentirà agli Snapchatter di condividere le proprie emozioni in maniera personalizzata e supportare la squadra meneghina in qualsiasi momento.

Per utilizzarla basterà aprire la app e scansionare lo Snapcode: impostando la fotocamera in modalità selfie, la funzione Live Garment Transfer di Snapchat andrà a posizionare la maglia digitale sul video in movimento del corpo, avvolgendo le braccia e il busto e cancellando ogni traccia degli abiti sottostanti. Gli Snapchatter potranno così dare un tocco di nerazzurro ai propri Snap, prima e dopo il match decisivo. Gli utenti potranno accedere alla Lente anche attraverso l’account Inter's Snap Star.

"Siamo entusiasti di collaborare con uno dei Club di maggior livello del calcio italiano come l’Inter, per consentire agli innumerevoli tifosi nerazzurri di supportare il proprio team indossando la maglia ufficiale in un momento così caldo della stagione. Grazie alle sue innovazioni e ai continui sviluppi nelle sue tecnologie AR, Snapchat offre agli appassionati di calcio di tutto il mondo nuove modalità di espressione, per vivere l’esperienza delle partite appieno e condividere le proprie emozioni in tempo reale con le persone care, in modo autentico e attraverso i canali preferiti, che si tratti di Chat, Lenti in AR, chiamate, Stories o utilizzando il proprio avatar Bitmoji” ha spiegato Alejandro Arenas, Snap Inc. International Sports Partnerships.

Per avvicinarsi ai tifosi delle squadre che hanno preso parte alla più grande competizione per club al mondo, Snap ha dedicato una Lente anche ad ognuno dei seguenti club: Manchester City, Real Madrid, Barcellona e PSG.