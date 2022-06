Dovrebbe essere con molta probabilità il Lens una delle avversarie dell'Inter nel giro di amichevoli di preparazione al campionato in programma a luglio. Anche dalla formazione francese, ieri, sono arrivate conferme circa i colloqui coi nerazzurri al sito Lensois.com. Eppure, quest'oggi, sul proprio sito ufficiale i Sang et Or hanno pubblicato l'elenco aggiornato dei propri test estivi e alla data del 23 luglio, quella prevista per il match del Bollaert-Dellelis, l'avversaria, stando al comunicato, risulta ancora 'da definire'. Sono invece ufficiali le partite contro Paris FC, Valenciennes, Rodez, Clermont Foot e West Ham: probabilmente è solo questione di aspettare qualche ora.