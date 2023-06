Anche Nicola Legrottaglie si esprime attraverso Sportitalia in merito alla finale di sabato di Istanbul: "L'Inter arriva senza peso psicologico sapendo che il City è avvantaggiato. I nerazzurri saranno più liberi di testa, anche se gli inglesi sono più completi a livello di organico. Se ti abbassi troppo con una squadra che crea troppo come i Citizens, poi ti trovi davanti dei campioni che non perdonano. Stare dietro e ripartire potrebbe essere pericoloso".