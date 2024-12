Lega Serie A e Philadelphia, marchio del Gruppo Mondelēz International, annunciano il rinnovo della loro partnership per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026. Dopo il debutto come Official Partner di Lega Serie A nella stagione 2023/2024, Philadelphia consolida la sua presenza nel mondo del calcio in qualità di Title Sponsor dei prestigiosi riconoscimenti Coach of the Month e Coach of the Season.

Questo il commento dell'ad della Lega Luigi De Siervo: "Prosegue e si amplia il nostro percorso con una grande multinazionale come Mondelēz, confermando Philadelphia tra i partner di Lega per le prossime due stagioni. Questo accordo rispecchia al meglio la strategia trasversale di valorizzazione dei nostri asset e di collaborazione con gli sponsor. Oltre ai riconoscimenti sportivi ai migliori allenatori e quelli legati al fair-play, anche quest’anno si svilupperà una sinergia significativa con Fantacalcio, creando nuovi momenti di interazione nei quali tutti i Fantallenatori iscritti alla piattaforma potranno essere protagonisti. Nascerà inoltre un nuovo connubio, fondato sui valori di amicizia, crescita e sportività, che vedrà Philadelphia diventare Sponsor del campionato under 14 degli oratori organizzato ormai da 12 stagioni da Lega Serie A e CSI, che assumerà quindi la denominazione di Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out»