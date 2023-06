Il direttore tecnico del Lecce Pantaleo Corvino si è soffermato in conferenza stampa dei problemi del calcio italiano: "Si fa una riforma perché il Lecce ha una primavera di stranieri? Pensano che il Lecce pensano debba solo partecipare, qui invece c’è una società in primis e un responsabile in primis figli di questo territorio, perché noi non vogliamo solo partecipare e vogliamo giocarcela con le armi degli altri. Se si fanno le riforme bisogna farle a livello di prima squadra. Le potenzialità del calcio italiano sono secche aride nella mia provincia come nelle altre. È troppo profondo il tema", ha concluso.