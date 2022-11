Avrebbe potuto vincere ma anche perdere il Lecce. Alla fine, ad Udine, è uscito fuori un pareggio che muove la classifica: "Ci manca qualche punto, avremmo potuto ottenere qualche vittoria in casa probabilmente - spiega il tecnico Marco Baroni in conferenza stampa-. Già contro l'Inter avevamo preso gol a quattro secondi dalla fine. Qualche punto ci manca, ma a me interessa l'atteggiamento, i punti arrivano prima o poi. Siamo una squadra giovane, ma questo ci deve dare quella sana spregiudicatezza e quella voglia di dimostrare. La strada è giusta, con questo approccio però i punti arriveranno".