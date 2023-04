Intervenuto in conferenza stampa al termine del successo per 2-0 all'U-Power Stadium contro il Monza, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato del secondo posto in classifica con vista sulla prossima Champions League: "Se qualcuno fa un tabellino glielo strappo e mi tocco sotto subito. I punti li fai dove non pensi e li lasci dove pensi di non lasciarli. La media punti dell’anno scorso è stata di 70 per la quarta posizione. Non penso si discosterà troppo in questo campionato.