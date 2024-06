Dopo aver indicato l'Argentina come favorita assoluta per la vittoria della Copa America 2024, Ivan Zamorano ha detto la sua anche sul dualismo tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez per il ruolo di nove nell'attacco dei campioni del mondo: "Dipende da cosa cerca il ct. Se decidesse di giocare con un centravanti classico sceglierebbe Lautaro, che è più un giocatore d'area - le parole di Bam Bam a Directtvsports -. Julián, invece, ha già dimostrato di poter giocare su tutto il fronte dell'attacco, è un giocatore completissimo. Io giocherei con entrambi"