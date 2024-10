A secco contro la Juventus, Lautaro Martinez insegue il quarto centro in campionato: un suo gol contro l'Empoli è fissato a 2,10, sale a 2,25 il sigillo di Marcus Thuram, mentre una rete di Marko Arnautovic o Mehdi Taremi – la prima in campionato - è proposta a 2,50. Aria di derby per il bomber di casa, Lorenzo Colombo, di proprietà del Milan e dato in rete a 5,00, stessa quota vista per Piotr Zielinski, un ex che - particolare non trascurabile - ha calciato, segnandoli, gli ultimi rigori dei nerazzurri.