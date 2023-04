Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto oggi durante l’evento “Merger & Acquisition Summit 2023”, organizzato da Il Sole 24 Ore. De Laurentiis ha parlato del business del calcio, toccando temi diversi. E lasciandosi anche andare ad una rivelazione sul futuro dell'emittente satellitare Sky: "Dicevo ai colleghi, perché dobbiamo andare da Sky, perché anche lì cosa ci capiscono, loro nascono col cinema e non col calcio. Sono giovani, stanno chiudendo in Germania e stanno per chiudere in Italia, il nostro AD dice perché non la compriamo noi per un miliardo? Perché fanno cose diverse. Se mi interessa un fondo che mi fa lo stadio? No, me lo faccio da solo, se mi deve dare redditività deve essere attivo 365 giorni l’anno. C’è questo bisticcio che tra sindaci e sovrintendenze.