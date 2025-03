Un tiro potente al volo da fuori area, una parabola perfetta, un capolavoro balistico di istinto e fantasia creato dal piede sinistro di Marko Arnautovic. Così l'Inter descrive la magia firmata dall'attaccante austriaco nel match di Coppa Italia contro la Lazio, rete è stata scelta dai tifosi nerazzurri come Betsson Sport Goal of the Month di febbraio. Quello del numero 8 nerazzurro è stato un gol straordinario, un mix di potenza e precisione, ricorda il sito nerazzurro.