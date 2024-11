Umori inversi quelli delle due italiane impegnate nel turno serale di Europa e Conference League: la Lazio batte per 2-1 il Porto, incassa la prima sconfitta europea la Fiorentina.

È Castellanos ad aprire il match dell’Olimpico tra Lazio e Porto, ma il tabellino ritorna sullo 0-0 dopo l’intervento del VAR che rileva un offside. I padroni di casa non si danno per vinti e trovano il gol dell’1-0 nel finale del primo tempo con Romagnoli. Al 66esimo Eustaquio trova il gol del pareggio, ma al 92esimo è ancora Pedro a fare esultare la squadra di Baroni: finisce 2-1 in casa dei biancocelesti, risultato che continua la striscia di risultati negativi di Sergio Conceição contro le sue ex squadre italiane.

Primo ko in Conference League per la squadra di Raffaele Palladino che va ko in casa del PAOK. I toscani vanno in doppio svantaggio già nel primo tempo con Donis e Abagna, accorciano le distanze con Ikone al 74esimo ma non riescono ad andare oltre il 2-1, uscendo per la prima volta in stagione da un campo europeo senza raccogliere punti. Di seguito tutti i risultati di Europa e Conference.

Risultati di Europa League:

Ajax-Tel Aviv 5-0

Alkmaar-Fenerbahce 3-1

Dynamo Kiev-Ferencvaros 0-4

Hoffenheim-Lione 2-2

Lazio-Porto 2-1

Manchester United-PAOK 2-0

Plzen-Real Sociedad 2-1

RFS-Anderlecht 1-1



Tutti i risultati di Conference League:

Apoel-Fiorentina 2-1

Betis-Calje 2-1

Chelsea-Noah 8-0

Djurgarden-Panathinaikos 2-1

Copenhagen-Basaksehir 2-2

Guimaraes-Mlada Boleslav 2-1

Hearts-Heidenheim 0-2

Jegiellonia-Molde 3-0

Larne-San Gallo 1-2

LASK-Cerle Brugge 0-0