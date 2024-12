Il pareggio per 1-1 in casa del Vitoria Guimaraes (reti di Gustavo al 33' e Mandragora all'87') ha permesso alla Fiorentina di chiudere al terzo posto nel girone unico di Conference League. A questo punto la data del recupero della gara tra la Viola e l'Inter, sospesa lo scorso 1° dicembre per il malore di Bove, può dipendere da quel che faranno i nerazzurri in Champions League.

Se i nerazzurri riusciranno a chiudere tra le prime otto, evitando i playoff, la prima data utile per il recupero potrebbe diventare il 5 febbraio. In quella stessa giornata ci sono anche i quarti di finale di Coppa Italia, ma c'è anche un'altra data utile al 26 e a questo punto l'Inter verrebbe messa proprio in quello slot.