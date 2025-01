Intervenuto sulle frequenze di Televomero, Nando Orsi ha espresso alcune convinzioni sulla lotta al vertice. "Napoli vincitore dello Scudetto se batte la Juve? Secondo me sì, se gli azzurri avranno la meglio sui bianconeri le percentuali si alzano di molto. È una sfida importante a livello mentale. Ci sono partite che hanno maggior valore delle altre, perché ti danno consapevolezza. La partita con l’Atalanta è stata uno snodo importante, se non si fosse vinto Conte oggi in conferenza avrebbe avuto un profilo più basso, invece era molto più convinto", ha detto Orsi.