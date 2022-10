La sfid Inter-Barcellona, trasmessa ieri in diretta in chiaro su Canale 5, si aggiudica la gara degli ascolti nel prime time di ieri con 4.736.000 spettatori e uno share del 22,5%. La sfida, che i nerazzurri hanno vinto con il risultato di 1-0 grazie a una rete messa a segno da Hakan Calhanoglu, è stata la terza trasmessa in chiaro da Mediaset durante la fase a gironi.