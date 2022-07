Dopo le amichevoli con Lugano e Monaco, l'Inter tornerà in campo sabato 23 luglio alle 18.30 per il terzo appuntamento del precampionato. I nerazzurri se la vedranno con il Racing Club de Lens allo stadio 'Bollaert-Delelis', casa della squadra francese.

Il match sarà trasmesso in diretta da DAZN: sarà quindi possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.