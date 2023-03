Che stagione sarebbe senza derby d’Italia? Impossibile anche solo immaginare un’eventualità del genere. Ecco spiegata la ragione per cui tra Juventus e Inter la rivalità continua e continuerà per sempre, visti i precedenti tra le due squadre.

Non c’è appassionato di scommesse live sul calcio che non sa perfettamente quanto queste partite possano cambiare da un momento all’altro. Se c’è un comune denominatore in tutte le sfide tra Inter e Juve disputate fino a questo momento, è facile sottolineare quello relativo all’imprevedibilità. Insomma, da un momento all’altro può arrivare la giocata decisiva, quella che influisce sul corso della partita, in favore dell’una o dell’altra squadra. D’altro canto, i campioni che sono scesi in campo in queste sfide sono sempre stati di caratura elevatissima.

Come finirà il derby d’Italia?

È la classica domanda che si pongono un po’ tutti i tifosi, sia dalla parte bianconera che da quella nerazzurra. In tal senso, potrebbe essere certamente d’aiuto l’intervista con Collovati e Jacobelli su Inter-Juventus, che va ad analizzare non solo tanti temi tattici e tecnici, ma anche il momento vissuto da queste due big.

Una bella intervista, quella che vede protagonista Xavier Jacobelli, incalzato dalle domande di un ex rossonero, ovvero Fulvio Collovati. L’analisi di Jacobelli è partita subito andando a cercare quelle che sono le peculiarità di un simile match di cartello. Il contesto in cui si disputerà la grande sfida di domenica è evidentemente anomalo e condizionato dalla penalizzazione in classifica che è stata inflitta alla Juventus.