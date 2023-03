Riunione oggi a Milano dell'Executive Board dell'ECA, l'associazione dei club europei, tenutosi alla presenza anche di Alessandro Antonello, CEO dell'Inter. Parecchia la carne al fuoco, a partire dall'approccio nei confronti della Super League: della competizione tuttora sponsorizzata da Andrea Agnelli e dalla A22 non si è parlato ufficialmente, ma uno dei tre principali argomenti all'ordine del giorno ne è una diretta conseguenza. L'ECA è infatti prossima a ufficializzare una nuova joint-venture con la UEFA, che modificherà in maniera sostanziale il mercato dei diritti TV. In particolare, riporta Tutto Mercato Web, la nuova società gestirà, con partecipazione paritaria delle due componenti, la vendita dei diritti e la distribuzione dei ricavi. In sostanza, sarà garantita maggior equità e maggior partecipazione dei club, proprio le richieste alla base della Superlega. I risultati, per ora, sono incoraggianti: il mercato italiano, ove i diritti per la nuova Champions, l'Europa League e la Conference sono stati assegnati di recente a Prime e Sky, ha fatto registrare un notevole incremento del 39 per cento. Superiori soltanto le crescite del mercato statunitense, pari al 122%, e di quello olandese, cresciuto del 100%.