Mattia Grassani, avvocato esperto di diritto sportivo, ha parlato ai microfoni di TVPlay esprimendo il suo parere sul destino della penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus, in vista del pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni: "Così a pelle, leggendola più volte, quella della Corte Federale è una sentenza che ha un suo fondamento, anche ci dovesse essere un annullamento con rinvio può esserci una riduzione dei punti di penalizzazione, ma non l’annullamento in sé e per sé. Il giudizio del Collegio di Garanzia non è contro o a favore di qualcuno, ma rimette al meglio dei giudici sportivi che ci sono in Italia una questione che è tecnica. Parliamo di un percorso che ha avuto un primo grado davanti alla Procura Federale in cui la Juventus è stata prosciolta, un secondo grado in cui la Juventus è stata prosciolta, una riapertura che ha portato al -15.