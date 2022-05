Verona-Milan è uno degli ultimi bivi-Scudetto della stagione. Lo sa bene anche Francesco Colonnese, ex nerazzurro che ai microfoni di Radio24 non usa mezzi termini per inquadrare la sfida del Bentegodi: "Io tifo Inter, spero che il Verona faccia risultato stasera contro il Milan - dice durante 'Tutti Convocati' -. I rossoneri giocano bene fisicamente e sfidano la squadra avversaria nell'uno contro uno. E' un calcio che sta avendo grandi risultati, un calcio molto concreto che a me piace".