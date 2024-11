"Napoli primo in classifica? Conte è il nostro 'sciamano', nessuno avrebbe puntato sul Napoli primo in classifica. C'è stato un passo falso con l'Atalanta ma ci può stare contro una squadra così forte. Gli azzurri sono molto avanti nel percorso e sono primi con merito pur non esprimendo al massimo il proprio potenziale", dice con soddisfazione l'attore napoletano Salvatore Esposito, il Genny di Gomorra, intervenuto a 'Napoli Magazine Live' su Radio Punto Zero dove poi dice la sua sulla suggestione di mercato Skriniar.

Sull'ex difensore dell'Inter:

"Non verrebbe mai a fare il panchinaro al Napoli. Kiwior mi piacerebbe di più, potrebbe essere un'ottima alternativa a Rrahmani e Buongiorno. La turnazione è difficile per il Napoli senza le coppe".