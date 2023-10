Tre punti fondamentali per l'Atalanta in proiezione Europa. La Dea vince 2-0 contro il Genoa, nella sfida tra il maestro Gasp e l'allievo Gilardino. Decide, dopo oltre 90' molto equilibrati, la rete di Lookman, lesto a rialzarsi in area avversaria girando alle spalle di Leali. Nel finale Ederson archivia la pratica. Pesano e non poco, in casa Grifone, le assenze di Retegui e Martinez. Nerazzurri che salgono a quota 16 in graduatoria, a una lunghezza dal Napoli.