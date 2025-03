Perde ancora l'Atalanta che rischia di vedersi ora allontanare sensibilmente la vetta della classifica di Serie A. Al Franchi di Firenze festeggia la Fiorentina che conquista tre punti importantissimi per la lotta per l'Europa. Allo scadere del primo tempo arriva il vantaggio della viola con il solito timbro di Moise Kean, scatenato in questa stagione. Nella ripresa la formazione di Palladino si rende pericolosa a più riprese, la Dea viene salvata da un superbo Carnesecchi. La Fiorentina si rilancia dunque salendo a quota 51.