Per parlare del futuro ci sarà tempo, ora Josko Gvardiol è completamente concentrato sulla sua prima esperienza al Mondiale con la maglia della Croazia. Marjan Sisic, agente del talentuoso difensore del Lipsia, sgombra subito il campo dai dubbi quando risponde a domanda precisa dei colleghi di Calciomercato.it: sulle intenzioni del suo assistito: "Il mio telefono squilla in continuazione, non è un segreto, ma è così da quando ha cominciato a giocare con la Dinamo Zagabria - le sue parole -.

Non abbiamo fretta: Josko è al cento per cento focalizzato solo sulla prossima partita (contro il Belgio, ndr). L'interesse di Juve e Inter? Non voglio commentare le voci di mercato, però sicuramente ho un grande rispetto per la Serie A, per l’Italia, il calcio italiano e le tradizionali grandi squadre italiane. E sono certo che Josko la pensi allo stesso modo”.