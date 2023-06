Possibile vedere giocare in Italia Anatolij Trubin, portiere dello Shakhtar Donetsk? Alcune voci narrano del potenziale interesse di Inter e Udinese, e ai microfoni di Sportitalia.com il suo agente Yuriy Danchenko non ha assolutamente chiuso le porte a questa ipotesi: "Per il prosieguo della carriera di Trubin stiamo guardando ai primi 5 campionati d’Europa, Inter ed Udinese incluse. Naturalmente il campionato italiano è di alto livello ed interessante. Ha l'obiettivo di giocare nei massimi campionati ed è già assolutamente pronto per questo".