A una settimana da Juventus-Inter, è arrivato l'annuncio tanto atteso dai tifosi bianconeri possessori di fan token, quindi da tutti coloro che hanno a disposizione un bel gruzzolo di punti esperienza Ssu nel proprio portafoglio digitale: da domani (domenica) alle 12 saranno resi disponibili i biglietti della partita dell'Allianz Stadium, come da tradizione nella lista 'Fan Rewards' riscattabile appunto consumando un po' di Ssu. Sarà una sorta di click day ed ovviamente è prevista una corsa all'oro. Come al solito la disponibilità è limitata e per questo motivo si prevede un sold out in un lasso di tempo ridottissimo, data anche l'importanza dell'evento.