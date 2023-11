Al rientro dalla sosta scoccherà l'ora di Juventus-Inter. Gigi Maifredi, ex allenatore bianconero, inquadra la sfida dello Stadium ai microfoni di Tuttojuve.com partendo da un concetto che riguarda Massimiliano Allegri: "Non ha in testa un qualcosa di scoppiettante, da lui mi aspetterò una partita molto tattica e di ripartenza. Il pallino del gioco lo lascerà in mano all'Inter, bisognerà vedere se Inzaghi vorrà o meno fare la partita. L'Inter sarà un bel banco di prova: se dovesse riuscire a superarlo, la Juve acquisirebbe ancora più autostima.

Non è che in questo momento ce ne sia moltissima. Vediamo quel che succederà".