Intercettato sulle spiagge di Barcellona dai microfoni di Sportitalia, Julio Cesar è tornato sul 3-3 di ieri al Camp Nou. "Sapore un po' amaro per quel gol preso alla fine, quando ormai sembrava tutto risolto, ma il Barcellona resta il Barcellona - ha detto l'ex portiere nerazzurro -. Ieri la svolta come a Kiev nel 2009/10? Discorsi diversi. Perdendo a Kiev, noi saremmo andati in Europa League e poi sappiamo come è andata a finire. Onana? Grandissimo portiere, giovane, con margini di crescita. Però Handanovic deve continuare a lottare per un posto e, soprattutto, proseguire con questo atteggiamento. Più difficile in campo o in tribuna? Sempre in tribuna".