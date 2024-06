Julian Alvarez, attaccante del Manchester City e della Nazionale argentina, garantisce di poter esprimersi in campo a fianco di Lautaro Martinez, del quale ha preso il posto da titolare negli ultimi Mondiali vinti dall'Albiceleste. Queste le sue parole riportate da ESPN: "La competizione c'è sempre, come nei club succede anche qui in Nazionale. Oggi giochiamo insieme, anche in altre situazioni lo abbiamo fatto. Lui è abituato a giocare con altri attaccanti, ma l'ho fatto anche io. Penso che abbiamo fatto bene e quando sarà il nostro turno faremo del nostro meglio per la squadra".