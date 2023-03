Nel corso dello speciale 'Camino a La Tercera', realizzato da 'AFA Estudio' per ripercorrere i momenti del trionfo dell'Argentina al Mondiale in Qatar, Julian Alvarez, protagonista a sorpresa della rassegna, ha raccontato come è il suo rapporto con Lautaro Martinez, al quale ha soffiato il posto da titolare: "Al tavolo, quando pranziamo o ceniamo, siamo sempre seduti uno accanto all'altro. Ci interessiamo sempre di come sta l'altro di come sta l'altro - le parole del centravanti del City -.