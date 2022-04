Olivier Giroud sarà l'uomo derby anche in Coppa Italia, concedendo il bis dopo quello in campionato dello scorso 5 febbraio. Ne è convinto Joe Jordan, ex attacante rossonero: "Sarà lui a decidere Inter-Milan di stasera - le sue parole a Gazzetta.it -. Se sei un difensore e sai che devi marcarlo, non sei mai tranquillo. Spero segni un’altra doppietta come in Serie A. È uno che magari se ne sta in silenzio per 80 minuti, senza tirare in porta, e poi punge all’improvviso".